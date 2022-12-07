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13:15, 7 декабря 2022 года Педагог из Орла победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства Ольга Казакова – преподаватель истории Орловского государственного университета.





правительства Орловской области, конкурс По информации пресс-службыОрловской области, конкурс " История в школе: традиции и новации " состоял из трех этапов. На первом участники писали эссе, на втором Ольге досталась тема про внешнюю политику Петра Великого. Педагог представила разработки своих учеников: ее воспитанница Алена Оленина разыграла перед ровесниками шахматную партию для понимания стратегии Полтавской битвы. состоял из трех этапов. На первом участники писали эссе, на втором Ольге досталась тема про внешнюю политику Петра Великого. Педагог представила разработки своих учеников: ее воспитанница Алена Оленина разыграла перед ровесниками шахматную партию для понимания стратегии Полтавской битвы. В финале Ольга Казакова освещала тему "Образование СССР" и раскрыла ее с помощью картографического материала. – В результате конкурсных испытаний Ольга Казакова вошла в число победителей. Их награждение состоялось в здании Российского исторического общества в Москве. В торжественной церемонии приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, - сообщили в пресс-службе.



Фото: regionorel.ru





Сергей СИЛАЕВ





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