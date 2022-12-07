Педагог из Орла победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства

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13:15, 7 декабря 2022 года
Педагог из Орла победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерстваОльга Казакова – преподаватель истории Орловского государственного университета.
По информации пресс-службы правительства Орловской области, конкурс "История в школе: традиции и новации" состоял из трех этапов. На первом участники писали эссе, на втором Ольге досталась тема про внешнюю политику Петра Великого. Педагог представила разработки своих учеников: ее воспитанница Алена Оленина разыграла перед ровесниками шахматную партию для понимания стратегии Полтавской битвы.
В финале Ольга Казакова освещала тему "Образование СССР" и раскрыла ее с помощью картографического материала.
– В результате конкурсных испытаний Ольга Казакова вошла в число победителей. Их награждение состоялось в здании Российского исторического общества в Москве. В торжественной церемонии приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, - сообщили в пресс-службе.
Фото: regionorel.ru
Сергей СИЛАЕВ