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12:49, 7 декабря 2022 года Депутаты в Орле обсудили создание интерактивной карты мест, подходящих под убежища На ней будут указаны локации, которые могут быть использованы как укрытия в случае необходимости.









Председатель же горсовета Василий Новиков отметил, что с использованием интерактивной карты проблемы могут возникнуть у пожилых горожан. Поэтому депутаты предложили также продумать маршрутизацию для людей старшего поколения: разместить на домах информационные таблички и объявленеия.



Как рассказал Игорь Тарасов, начальник управления безопасности администрации Орла, сейчас идет работа по подготовке такой карты. Ознакомиться со списком мест можно будет онлайн.Председатель же горсовета Василий Новиков отметил, что с использованием интерактивной карты проблемы могут возникнуть у пожилых горожан. Поэтому депутаты предложили также продумать маршрутизацию для людей старшего поколения: разместить на домах информационные таблички и объявленеия.





Ольга СУПОНЕВА





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