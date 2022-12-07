Главная » Новости



14:15, 7 декабря 2022 года Орловский облсуд отметил 85-летний юбилей А 30 лет исполнилось Арбитражному.





Собрание в честь круглых дат состоялось сегодня, 7 декабря, в театре Тургенева. Работников судов поздравили первые лица региона.



- В рамках торжественного собрания сотрудники судебной системы и ветераны судейского сообщества региона были отмечены медалями "За трудовые успехи", Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области, наградами главного федерального инспектора по Орловской области, Орловской митрополии, а также ведомственными наградами, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



Подробности скоро в нашем сюжете.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2