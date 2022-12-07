Эдуард Трояновский стал директором детской спортшколы в Орле

С 7 декабря именитый боксер приступил к обязанностям.

Новость успешный орловский спортсмен сам сообщил у себя на странице Вконтакте.



- Сегодня приступил к обязанностям и.о. Директора ДЮСШ-9. Впереди нас ждет много работы на благо наших детей! -

написал