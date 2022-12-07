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14:21, 7 декабря 2022 года

Эдуард Трояновский стал директором детской спортшколы в Орле

С 7 декабря именитый боксер приступил к обязанностям.


Новость успешный орловский спортсмен сам сообщил у себя на странице Вконтакте.

Сегодня приступил к обязанностям и.о. Директора ДЮСШ-9. Впереди нас ждет много работы на благо наших детей! - написал Эдуард Трояновский.

Эдуард Трояновский -  российский боксер, выступающий в легкой и 1-й полусредней весовых категориях. Чемпион мира по версиям IBF (2015—2016) и IBO (2015—2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012—2013).Чемпион Европы по версии WBO (2010). 

Фото: страничка героя публикации Вконтакте. 


Ольга СУПОНЕВА
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