Главная » Новости



16:00, 7 декабря 2022 года Орловский священник доставил новую посылку в медсанбат Болховский священнослужитель Александр Кузнецов совершил очередную поездку в расположения российской армии.





Протиерей Александр Кузнецов совершил очередную поездку в зону СВО. Священнослужитель доставил гуманитарный груз медико-санитарному батальону. Груз собрали жители Болхова и других городов Орловщины. В него вошли медикаменты, спальные мешки, продовольствие, и многое другое. Бойцы поблагодарили жителей региона за заботу.



Напомним, что ранее Александр Кузнецов передал военному госпиталю рентген-аппарат.





Мария Семак





Новости СМИ2