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16:30, 7 декабря 2022 года По программе капремонта на Орловщине отремонтировали 164 крыши домов Комплексный ремонт в этом году предусмотрен в 60 жилых зданиях.





Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", все работы по капитальному ремонту завершены на 95%. Строители привели в порядок 164 крыши в МКД, 60 самих домов, а также заменили 28 лифтов в многоэтажках.



Всю работу, по планам, закончат до конца года.





Ольга СУПОНЕВА





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