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15:15, 7 декабря 2022 года
Игорь Петчин о лифте в больнице Боткина: "Дано поручение оценить стоимость монтажа"И.о. орловского депздрава прокомментировал ситуацию с неработающим оборудованием.
Исполняющий обязанности руководителя орловского депздрава Игорь Петчин отреагировал на ситуацию в социальных сетях.
– Лифт в корпусе не работает давно. Руководителю дано поручение провести исследовательские работы для оценки стоимости монтажа нового лифтового оборудования.
В течение двух недель будет закончен ремонт корпусов больницы, это снизит нагрузку на существующий корпус, пациенты будут находиться в более комфортных условиях, - написал Петчин.
Сергей СИЛАЕВ