Главная » Новости



15:15, 7 декабря 2022 года Игорь Петчин о лифте в больнице Боткина: "Дано поручение оценить стоимость монтажа" И.о. орловского депздрава прокомментировал ситуацию с неработающим оборудованием.





Игорь Петчин Исполняющий обязанности руководителя орловского депздрава отреагировал на ситуацию в социальных сетях. – Лифт в корпусе не работает давно. Руководителю дано поручение провести исследовательские работы для оценки стоимости монтажа нового лифтового оборудования.

В течение двух недель будет закончен ремонт корпусов больницы, это снизит нагрузку на существующий корпус, пациенты будут находиться в более комфортных условиях, - написал Петчин.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2