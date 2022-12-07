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17:00, 7 декабря 2022 года Орел получит еще 20 низкопольных автобусов Первые машины уже повезли пассажиров.





Орел получит еще 20 новых больших автобусов. Поставка планируется на начало 2023 года.



Ранее для нашего города приобрели 28 машин "ЛиАз" вместимостью больше сотни человек каждая. Они уже повезли пассажиров.

















Антон Киселёв





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