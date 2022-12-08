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17:30, 7 декабря 2022 года

Поклонник из соцсети угнал у орловчанки иномарку прямо на свидании

Знакомство в интернете для девушки обернулось разочарованием, а для ее ухажера - уголовным делом.


Жительница Орла познакомилась с модлодым человеком в соцсетях. Они встретились и проводили время в машине, принадлежащей орловчанке. Общались, выпили алкоголь. Но дальше свидание пошло не по плану.

Владелица машины на некоторое время отлучилась. Не ожидая подвоха, она оставила ключи в автомобиле, а когда вернулась - ни ее кавалера, ни иномарки не было. Не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в полицию: на звонки девушки знакомый из сети не отвечал. 

Сотрудники полиции прибыли по адресу проживания 28-летнего молодого человека. Возле его дома был обнаружен автомобиль с механическими повреждениями, принадлежащий заявительнице. Орловца опросили. Он сознался в угоне и пояснил, что во время ожидания новой знакомой решил уехать на машине домой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По статье "Угон" возбуждено уголовное дело. Молодой человек дал обязательство о явке. 





Ольга СУПОНЕВА
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