Ливенец отправится в колонию на четыре года за разбой

Мужчина в пьяном состоянии напал на продавца.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, Ливенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в разбое.

Установлено, что в октябре 2022 года мужчина пришел в магазин города Ливны и стал угрожать ножом продавцу. Сотрудник отдал деньги и еду с прилавка, после чего нападавший скрылся с места преступления.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.