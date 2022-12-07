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15:41, 7 декабря 2022 года На Орловскую область надвигается мощный снегопад По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки регион накроют осадки.





Судя по прогнозу Росгидрометцентра , снег пойдет в ночь с 7 на 8 декабря и продолжит сыпать в четверг днем. Температура при этом будет мягче, чем днями ранее: в темное время суток -8 градусов, в светлое до -4



Завтрашний день выдастся пасмурным, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление будет понижаться и составит 748 мм рт.ст.







К концу недели метеорологи прогнозируют оттепель. снег пойдет в ночь с 7 на 8 декабря и продолжит сыпать в четверг днем. Температура при этом будет мягче, чем днями ранее: в темное время суток -8 градусов, в светлое до -4Завтрашний день выдастся пасмурным, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление будет понижаться и составит 748 мм рт.ст.К концу недели метеорологи прогнозируют оттепель.





Ольга СУПОНЕВА





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