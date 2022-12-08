В Орловской области пожарные спасли от огня два дома

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19:00, 7 декабря 2022 года
В Орловской области пожарные спасли от огня два домаДеревянная пристройка вспыхнула в Мценском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, 6 декабря, около 08.55, в деревне Подберезово загорелась пристройка к дому. В итоге она выгорела, пострадала и кухня жилого помещения.
В тушении вместе пожарными принимал участие доброволец. Пострадавших нет, предположительная причина пожара – неисправность печного оборудования.
Сергей СИЛАЕВ