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19:30, 7 декабря 2022 года

Орловцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку

Рекомендации автолюбителям дал Роспотребнадзор.


Стеклоомывающая жидкость, или незамерзайка, должна быть безопасна как для водителя, так и для пассажиров. Поэтому орловский Роспотребнадзор опубликовал памятку по ее выбору.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт - опасное токсическое вещество, которое может оказать негативное воздействие на здоровье человека. Это сильный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Поэтому автовладельцам при покупке незамерзайки стоит обратить внимание на маркировку. 
 
- Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей жидкости, дату производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя. В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осуществления торговли, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

У продавца, также, должно быть свидетельство о госрегистрации. 

Фото: Ольга Супонева
 



Ольга СУПОНЕВА
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