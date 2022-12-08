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8:00, 8 декабря 2022 года Свято-Троицкий храм Орла помог 30 семьям продуктами и медикаментами В храме продолжает работу Центр защиты материнства и детства "Семья".





В ноябре Центр защиты материнства и детства "Семья" при Свято-Троицком храме Орла помог 30 семьям. Здесь помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Благодаря жертвователям 20 семей получили продуктовые наборы, еще десяти передали наборы медикаментов. Также нуждающимся вручили бытовую химию и предметы гигиены.



Присоединиться к благому делу может каждый. Подробности - в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".



Фото из архива





Орловское Информбюро





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