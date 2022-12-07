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16:29, 7 декабря 2022 года В Орловской области не планируют возводить противотанковые пирамиды Ранее в региональных СМИ появилась информация об их завозе в Орел.





Об этом сообщил телеграм-канал " Телеграммы из Орла " .



– Сегодня ряд региональных СМИ распространили информацию, что в Орел завезли противотанковые пирамиды, указав что фуры остановились напротив торгового центра " Атолл ". Данные фуры проехали через областную столицу транзитом. В Орловской области возведение подобных конструкций не проводится , - сказано в сообщении.





Сергей СИЛАЕВ





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