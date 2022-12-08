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20:00, 7 декабря 2022 года Орловские выпускники сделали первый шаг к итоговым испытаниям Сегодня ученики 11 классов писали итоговое сочинение.





7 декабря выпускники Орловской области написали итоговое сочинение. Успешное преодоление этого испытания - одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Сегодня сочинение писало свыше 2,5 тыс. человек. На написание отвели около четырех часов.



Результаты ребята узнают не позднее 21 декабря. Пересдать испытание можно будет 1 февраля и 3 мая 2023 года.





Даниил Борисов





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