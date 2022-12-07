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16:34, 7 декабря 2022 года В Зареченском микрорайоне Орла завершены аварийный работы на теплотрассе По информации районной администрации, в ближайшее время в дома жителей вернется отопление.





Как сообщили в администрации Орловского муниципального округа, аварийные работы, которые шли на теплотрассе, завершены. Коммунальщики вели ремонт теплосетей и задвижек.



Из-за работ у местных жителей остыли батареи.



- В течение нескольких часов работа котельных должна полностью восстановиться. Благодарим за терпение! - обратились к жителям Зареченского в райадминистрации.



Если проблемы с отоплением вновь возникнут, можно сообщать о них в МУП "Орловские тепловые сети" по телефону 8(4862)40-36-86.









Ольга СУПОНЕВА





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