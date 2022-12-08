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8:30, 7 декабря 2022 года Компьютерный мастер обманул пожилую орловчанку на 10 тысяч рублей Молодой человек взял оплату за починку неремонтопригодного аппарата.





В Орле 27-летний компьютерный мастер стал подозреваемым в мошенничестве. Парень взял у пожилой женщины 10 тысяч рублей за ремонт техники и пропал.



Как сообщили в региональном УМВД, когда полицейские вышли на парня, он признался, что знал о неремонтопригодности компьютера, но сообщил клиентке, что исправил поломку, установив специальные программы.





Орловское Информбюро





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