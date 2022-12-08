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9:00, 8 декабря 2022 года

В Орловской области оштрафовали руководителя свиноводческого комплекса

Специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений.


Специалисты управления провели внеплановую проверку предприятия в Ливенском районе в декабре 2020 года. Инспекторы выявили нарушения правил содержания свиней и утилизации биологических отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге были составлены протоколы о нарушениях, которые направили в Ливенский районный суд. Ферма приостановила деятельность по решению суда, а нарушения не были устранены.

Сведения получила природоохранная межрайонная прокуратура, которая в свою очередь снова обратилась в суд.

По решению суда юридическое лицо было обязано в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить содержание свиней на свинотоварной ферме в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Однако исполнение решения суда было также проигнорировано, что в дальнейшем неоднократно подтверждалось проверками Управления Россельхознадзора и Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте 2022 года возбуждено уголовное дело, в ноябре суд вынес обвинительный приговор с наказанием в виде штрафа. Приговор в декабре 2022 года вступил в законную силу.




Сергей СИЛАЕВ
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