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19:15, 7 декабря 2022 года Два орловских суда отметили юбилей 85 лет исполнилось областному суду, 30 – арбитражному.





7 декабря в Орле состоялось торжество, посвященное юбилеям сразу двух судов. 85 лет исполнилось областному суду, 30 – арбитражному. Служителям Фемиды вручили почетные грамоты, медали и благодарности.



Ежедневно в Орловском областном суде рассматриваются от 10 до 80 дел и материалов. В год – около 5,5 тыс.





Всеволод Трифонов





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