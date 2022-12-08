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10:00, 8 декабря 2022 года Орловец за несколько дней пополнил счета мошенников на 1,4 млн рублей В полиции возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.





65-летний орловец за несколько дней отдал мошенникам 1,4 млн рублей. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, звонившие представились пенсионеру работниками банка и правоохранителями. Мужчине заявили, что некто пытается завладеть его деньгами, поэтому для противодействия злоумышленникам сбережения нужно обналичить и внести их на "безопасный" счет, что и было сделано. Вошедшие во вкус мошенники через некоторое время позвонили снова, убедили мужчину оформить кредиты и через банкомат перевести средства по продиктованным реквизитам.





Орловское Информбюро





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