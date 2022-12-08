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8:30, 7 декабря 2022 года Житель Орла оформил кредиты для легкого заработка и отдал все мошенникам Мужчина потерял 384 тысячи рублей.





В Орле возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в областном УМВД, 43-летний мужчина соблазнился объявлением в интернете о возможности легкого заработка. Связавшись по видеосвязи с "финансовым аналитиком", орловец начал учиться формировать капитал. По совету "учителя" мужчина оформил кредит в двух банках и начал переводить деньги на различные счета, лишившись 384 тыс. рублей.





Орловское Информбюро





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