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9:30, 8 декабря 2022 года Жителю Орла запретили выезжать за пределы города после угроз приставам Сообщения появились на официальном аккаунте регионального ведомства.





УФССП России по Орловской области, орловец имел несколько задолженностей и не оплачивал их, после чего пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании. Как сообщает пресс-служба, орловец имел несколько задолженностей и не оплачивал их, после чего пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании. Мужчина в ответ написал угрозы в адрес судебных приставов на официальный аккаунт регионального ведомства в социальной сети, упомянув взрыв подразделения. – С целью реагирования на возможную угрозу Отделение собственной безопасности УФССП России по Орловской области совместно с сотрудниками полиции произвели проверку здания отделения судебных приставов, а также установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1993 года рождения, который признал свою вину, - рассказали в пресс-службе. Суд признал виновным мужчину по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он получил один год ограничения свободы, теперь орловец не может менять постоянное место жительства без разрешения и выезжать за пределы города Орла.





Сергей СИЛАЕВ





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