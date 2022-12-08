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20:20, 7 декабря 2022 года Незанятые орловцы могут выбрать работу среди десятка тысяч вакансий Все предложения - с разным уровнем зарплаты. Сегодня самая высокооплачиваемая доступная должность в регионе – директор службы единого заказчика.





Орелстат озвучил среднюю зарплату жителей нашего региона. С января по сентябрь орловцы получали в среднем около 38,5 тыс. рублей. Однако аналитики отмечают, что реальные доходы населения снизились.



Работа в регионе есть. В областном банке вакансий сегодня насчитывается 13,7 тыс. объявлений с разным уровнем зарплаты. Самое высокооплачиваемое сегодня предложение в регионе – директор службы единого заказчика. Оплата труда – от 250 тыс. рублей.



На уровень зарплат в этом году повлияло июньское десятипроцентное увеличение МРОТ и прожиточного минимума, а подорожание продуктов и декабрьское повышение цен на коммуналку повлияло на реальный размер расходования зарплат.



Уже с января зарплаты россиян должны вырасти снова из-за увеличения прожиточного минимума. МРОТ в этом случае вырастет до 16 242 рублей.





Антон Киселёв





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