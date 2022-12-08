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22:11, 7 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Незанятые орловцы могут выбрать работу среди десятка тысяч вакансий.



- Орел получит еще 20 низкопольных автобусов. Первые машины уже повезли пассажиров.



- Вековой юбилей отметила правнучка Николая Лескова - Татьяна.



- В Орле начали монтировать каток на площади Ленина.



- Сегодня орловские выпускники написали итоговое сочинение.



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