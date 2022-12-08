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20:40, 7 декабря 2022 года В Орле откроют памятную табличку в честь одного из послевоенных восстановителей города Мемориальная доска в память Федора Мешкова появится на фасаде дома №3 по Пролетарской горе.





8 декабря в Орле откроют мемориальную табличку в честь Федора Мешкова – одного из послевоенных восстановителей города. Об этом сообщил в ходе прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Памятная доска появится на фасаде дома №3 по Пролетарской горе. "Человек заслуженный. Человек, отдавший почти всю жизнь работе в Орле и области. Рад, что смогли увековечить его память", – сказал губернатор.



Федор Степанович Мешков – советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Орловского обкома КПСС, Председатель Орловского облисполкома, а позже — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Орловской области.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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