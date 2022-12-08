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21:00, 7 декабря 2022 года Андрей Клычков отметил снижение числа жалоб орловцев на плохое отопление Для отработки конкретных обращений глава региона призвал сообщать мэру Орла Юрию Парахину.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира отметил снижение числа жалоб орловцев на холод в домах. "В последние дни мы занимались вопросами отопления. Запланировали мероприятия, чтобы у нас в дальнейшем все было стабильно. По количеству обращений изменения существенные произошли. Если есть вопросы, то у меня есть просьба по городу напрямую сбрасывать адреса Юрию Николаевичу Парахину, чтобы отрабатывать конкретную проблематику", – заявил глава региона.





Орловское Информбюро





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