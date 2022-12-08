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21:10, 7 декабря 2022 года

Губернатор Орловской области продолжает находиться с рабочим визитом в Москве

О некоторых итогах проделанной работы глава региона рассказал в ходе прямого эфира.


Сокращение сроков предоставлении земельных участков и приема документов, подключение к инфраструктуре. В регионе проработают и дополнительные условия для инвесторов, а это новые рабочие места.

Сегодня об этом говорил в ходе прямого общения с жителями в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он находится с рабочей поездкой в Москве. Там прошли совещания по поводу регионального инвестиционного стандарта и сквозного инвестиционного потока.
"Подготовили 27 проектов изменений в федеральное законодательство, которые направили на рассмотрение в Минэкономразвития, ну и 69 наших региональных и муниципальных инициатив, которые будут изменены для упрощения этого процесса", - заявил губернатор.
Как сообщил глава регина, на ближайшие дни у него запланированы мероприятия с Минспортом, Советом Федерации и руководством "Сбера".


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