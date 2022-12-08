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7:34, 8 декабря 2022 года В четверг 8 декабря в Орле до -4 и снег Публикуем подробный прогноз погоды.





Мороз на время покинет Орловскую область. Если четверг, 8 декабря, еще выдастся достаточно холодным и отметится снегом, то к концу недели столбики термометров уйдут в плюсовые значения.



По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в Орле до -4 мороза, ожидаются снежные осадки. Ветер южный 5 м/с, давление 747 мм рт.ст. Пасмурно. В пятницу ожидается +1, а на будущей неделе и вовсе до +4.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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