В Ливенском районе при пожаре погиб 60-летний мужчина

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9:50, 8 декабря 2022 года
В Ливенском районе при пожаре погиб 60-летний мужчинаТрагедия случилась в деревне Суслово.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, жилой дом вспыхнул 8 декабря около 00.45. Пожарные прибыли на место, когда помещение горело по всей площади. Крыша частично обрушилась внутрь, огонь мог перекинуться на соседние строения.
В результате пожарные обнаружили погибшего мужчину, дом выгорел. Причину пожара устанавливают специалисты.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ