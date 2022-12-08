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9:50, 8 декабря 2022 года В Ливенском районе при пожаре погиб 60-летний мужчина Трагедия случилась в деревне Суслово.





ГУ МЧС России по Орловской области, жилой дом вспыхнул 8 декабря около 00.45. Пожарные прибыли на место, когда помещение горело по всей площади. Крыша частично обрушилась внутрь, огонь мог перекинуться на соседние строения. По информации пресс-службы, жилой дом вспыхнул 8 декабря около 00.45. Пожарные прибыли на место, когда помещение горело по всей площади. Крыша частично обрушилась внутрь, огонь мог перекинуться на соседние строения. В результате пожарные обнаружили погибшего мужчину, дом выгорел. Причину пожара устанавливают специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области









Сергей СИЛАЕВ





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