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9:46, 8 декабря 2022 года Орел принимает масштабный турнир по шашкам "Города Воинской славы" В нем участвуют как самые юные спортсмены, так и ребята постарше.





Лучших выявят в молниеносной и классической программе. Турнир продлится до конца недели. В этом году в ежегодных соревнованиях принимает участие рекордное количество человек – 120 спортсменов. Приехали они в наш город из 15 регионов страны.







Анастасия Дорохова





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