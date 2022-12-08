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10:03, 8 декабря 2022 года В Орле юные воспитанники центра "Десантник" проходят водолазную подготовку А 2021-м в расписании центра добавилась новая дисциплина.





Прыгнуть с парашютом или погрузиться под воду? Ответить на этот вопрос воспитанники центра "Десантник" теперь смогут точно. А все потому, что год назад в их расписании появилась новая дисциплина - легкая водолазная подготовка.



Теория закончилась летом и уже в августе ребята смогли продемонстрировать знания на практике. Инструкторы клуба Диво в качестве поощрения "отличникам" позволили испытать непередаваемые ощущения еще раз. На занятии присутствовала наша съемочная группа.





Юлия Опанасюк





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