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12:30, 8 декабря 2022 года Орловское Полесье приглашает гостей посмотреть на зубров Открыт новый туристический маршрут, который позволяет приблизиться к животным.





Эти исполинские животные - особая гордость орловского заповедника.И чтобы можно было понаблюдать за ними - открыт новый туристический маршрут, который так и называется "В гости к зубрам" .



Завораживают и пейзажи парка - пойма реки Вытебети, вековые дубы. Можно посетить подкормочную площадку во время приема пищи зубрами. Но стоит отметить, что туристический маршрут будет действовать только пока лежит снег.





Орловское Информбюро





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