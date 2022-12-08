В Орловской области медики начнут получать ежемесячные выплаты до 18,5 тысяч рублей

О необходимости совершенствования системы оплаты труда рассказал президент России Владимир Путин.

С 1 января 2023 года работники первичного звена системы здравоохранения начнут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысяч рублей до 18,5 тысяч, рассказал глава государства Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека

– С января следующегo года я просил правительство начать дoполнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравoохранения, в центральных районных больницах, в районных бoльницах и в системе скорой помощи. Дoполнительные выплаты от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости, кoнечно, от того, чем человек занимается, медицинский рабoтник, какую должность занимает и какие функции выпoлняет, - сказал президент.

Врачи центральных и районных больниц будут получать ежемесячно 18,5 тысяч рублей, медицинский персонал среднего звена – 8 тысяч, фельдшеры – 7 тысяч, младший медперсонал – 4 тысячи.



Врачам первичного звена ежемесячно будут перечислять 14,5 тысяч рублей, сотрудникам скорой – 11,5 тысяч. Путин подчеркнул, что просил правительство организовать работу таким образом, чтобы выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года.