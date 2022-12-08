Главная » Новости



11:00, 8 декабря 2022 года Правнучка писателя Лескова прислала орловцам привет в честь своего столетия В хореографической школе в честь родственница писателя-орловца состоялся торжественный вечер в честь юбилея, а сама балерина записала видеообращение.





Правнучке нашего земляка, знаменитого русского писателя Николая Лескова, Татьяне Лесковой исполнилось 100 лет. Она француженка по факту рождения, но живет в Бразилии.



При этом знаменитая балерина всю свою жизнь поддерживает связь с родным городом прадеда - Орлом, никогда не забывала русский язык и свои корни. В хореографической школе состоялся торжественный вечер в честь ее юбилея, а сама балерина прислала видеообращение.



Подробности у Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2