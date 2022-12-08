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10:30, 8 декабря 2022 года

Сегодня ряды Орловской юнармии пополнят "новобранцы"

К патриотическому движению присоединятся 240 подростков.


Дата для торжественного приема выбрана не случайно - в канун Дня героев Отечества.

Примут новых юнармейцев и отметят заслуги тех, кто уже давно занимается патриотической деятельностью. А именно - победителей конкурса "Лидер военно-патриотического движения Орловщины". Самых активных определяли вместе с членами Совета ветеранов области.

Отметим, всего сейчас в юнармии региона - 4821 человек. Это школьники 9-11 классов. Ребята ведут активную и насыщенную жизнь - участвуют в уроках мужества и памяти, в военно-спортивных соревнованиях, туристических слетах, походах. Осваивают военное дело, следят за состоянием воинских захоронений.

 




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