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10:30, 8 декабря 2022 года Сегодня ряды Орловской юнармии пополнят "новобранцы" К патриотическому движению присоединятся 240 подростков.





Дата для торжественного приема выбрана не случайно - в канун Дня героев Отечества.



Примут новых юнармейцев и отметят заслуги тех, кто уже давно занимается патриотической деятельностью. А именно - победителей конкурса "Лидер военно-патриотического движения Орловщины". Самых активных определяли вместе с членами Совета ветеранов области.



Отметим, всего сейчас в юнармии региона - 4821 человек. Это школьники 9-11 классов. Ребята ведут активную и насыщенную жизнь - участвуют в уроках мужества и памяти, в военно-спортивных соревнованиях, туристических слетах, походах. Осваивают военное дело, следят за состоянием воинских захоронений.





Орловское Информбюро





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