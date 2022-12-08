В Орловском институте культуры 17 декабря пройдет день открытых дверей

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11:30, 8 декабря 2022 года
В Орловском институте культуры 17 декабря пройдет день открытых дверейБудущие студенты, желающие связать свой профессиональный путь с творчеством, могут посетить вуз.
В этом году встреча с потенциальными студентами Орловского института культуры пройдет в новом формате - по программам среднего и высшего профессионального образования. Ребят познакомят с самыми разными направлениями - театральное, хореографические, музыкальное, кино-фото-видео.
Всех желающих развить в себе талант ждут 17 декабря к 14-ти часам в новом корпусе института.
Орловское Информбюро