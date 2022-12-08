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12:00, 8 декабря 2022 года В Орле отремонтировали 32 двора в 2022 году Последний объект успешно прошел приемку.





администрации города Орла, в уходящем году удалось обновить 32 двора в областной столице. По информации пресс-службыгорода Орла, в уходящем году удалось обновить 32 двора в областной столице. 7 декабря дворовая территория на улице Октябрьской, 43 прошла приемку. В ней приняли участие представители администрации, подрядной организации, депутаты и местные жители. Работы проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".





Сергей СИЛАЕВ





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