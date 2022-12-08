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13:00, 8 декабря 2022 года В Орловской области действует проект помощи детям, утратившим двигательные функции Об инициативе "Сможем вместе", поддержанной президентским грантом, рассказала Екатерина Омельченко.





"Сможем вместе" - так называется проект помощи детям и их семьям, который был поддержан президентским грантом и получил свое развитие. Инициатор - Екатерина Омельченко и ее единомышленники. Они бесплатно в домашних условиях помогали малышам восстановить утерянные по разным причинам двигательные функции. Подробнее о проекте нашему корреспонденту рассказала сама автор.





Елена Литинская





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