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13:30, 8 декабря 2022 года Футболистки Орловского государственного университета отобрали очки у лидера Чемпионата России Орловчанки на своей площадке дважды сыграли со столичным "Мосполитехом".





В Орле состоялся минувшие выходные наша команда принимала на своем поле столичный "Мосполитех". Оба матча закончились вничью. Итог первого мачта – 4:4, вторая игра закончилась со счетом 2:2.



Следующие матчи пройдут на выезде в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Соперник – местный "Кристалл". Фото: ЖФК "ОрелГУ-КПРФ" https://vk.com/wfc_orelgu_kprf





Анастасия Дорохова





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