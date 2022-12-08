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11:00, 8 декабря 2022 года

Николай Иванчиков назначен управляющим Орловского отделения Сбербанка

К команде Сбера Николай Владимирович присоединился в 2008 году.





Николай Иванчиков назначен управляющим Орловским отделением Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

К команде Сбера Николай Владимирович присоединился в 2008 году в должности контролера сектора обслуживания физических лиц. Последние пять лет он работал в должности заместителя управляющего Якутским отделением Байкальского банка Сбербанка и курировал розничное направление бизнеса.

Во многом благодаря его работе Якутскому отделению Сбера, которое является одним из крупнейших территориальных подраздлений банка, удалось успешно внедрить ряд цифровых сервисов, а также существенно нарастить долю на ключевых рынках. Два года подряд Якутское отделение Сбера удерживало лидирующие позиции по ряду направлений розничного и корпоративного бизнеса среди остальных российских регионов.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка СберБанка:

«Сбер и Орловская область взаимодействуют по целому ряду совместных проектов, основной целью которых является развитие региона, бизнеса и банковской инфраструктуры области. Уверена, что профессиональный опыт и личные качества позволят Николаю находить эффективные решения для реализации новых успешных и интересных проектов».

Николай Владимирович окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «экономист-менеджер». После чего успешно окончил магистратуру по направлению «менеджмент». В прошлом году за достижение высоких показателей в работе и личный вклад в реализацию стратегии развития Сбера Иванчиков был отмечен благодарностью Президента Сбербанка.





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