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14:00, 8 декабря 2022 года В Орле пешеход-нарушитель попал под колеса автобуса Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.





В Орле накануне случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса автобуса.



Авария произошла 7 декабря около пяти часов вечера на Кромском шоссе. Здесь, в районе дома №4, презжую часть вне перехода решил пересечь 64-летний мужчина, автобус "ЛиАз" сбил его.



- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Всего за сутки полицейские зафиксировали на дорогах нашего региона 14 ДТП.





Ольга СУПОНЕВА





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