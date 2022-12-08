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14:00, 8 декабря 2022 года

В Орле пешеход-нарушитель попал под колеса автобуса

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.


В Орле накануне случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса автобуса.

Авария произошла 7 декабря около пяти часов вечера на Кромском шоссе. Здесь, в районе дома №4, презжую часть вне перехода решил пересечь 64-летний мужчина, автобус "ЛиАз" сбил его. 

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки полицейские зафиксировали на дорогах нашего региона 14 ДТП. 


Ольга СУПОНЕВА
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