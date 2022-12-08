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11:14, 8 декабря 2022 года

Поликлинику №2 города Орла в будущем году ждет капитальный ремонт

Медучреждение приведут в порядок в 2023-м.


Капремонт ждет фасад поликлиники, кровлю, внутренние помещения. Работа запланирована на 2023-й год, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Кроме того, в медицинском учреждении обновят систему электро и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Вложат в работу 37 миллионов рублей. 19 декабря должен состояться аукцион по выбору подрядной фирмы, которая займется капремонтом.

Срок сдачи объекта - до 20 ноября 2023. 


Ольга СУПОНЕВА
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