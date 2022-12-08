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11:45, 8 декабря 2022 года

Двое орловцев обманули ломбард и попали под уголовное дело

Суд вынесет приговор за преступление пятилетней давности.


Следственный комитет завершил расследование уголовное дела в отношении 40-летнего жителя Ливен и его 33-летнего знакомого. Более молодого орловца обвиняют в мошенничестве, а его старшего товарища в мошенничестве и присвоении.

Следствие установило, что мужчины летом 2017 года зашли в ломбард и получили 330 тысяч рублей, предварительно оформив краткосрочные займы под залог автомобилей. У них были фиктивные документы на авто, а деньги ливенцы возвращать не собирались.

Помимо этого, 40-летний орловец весной 2018 года получил от знакомого машину стоимостью 474 тысяч рублей. Он присвоил ее себе и продал, а через несколько месяцев другой житель Ливен заплатил за "ремонт" псевдо-механику 95 тысяч рублей. Мужчина забрал деньги и скрылся.

Следствием проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил официальный представитель регионального Следкома Александр Коргин.




Сергей СИЛАЕВ
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