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15:00, 8 декабря 2022 года До скамьи подсудимых довели 33-летнего жителя Орла наркотики Мужчина получит свой приговор за хранение десятка свертков "синтетики".





Задержан орловец был рядом с железнодорожным вокзалом Орла транспортной полицией. При нем при досмотре обнаружили 11 подозрительных свертков. Экспертиза показала: мефедрон общим весом больше 5,3 грамма.



Согласно закону, размер этот считается крупным: приговор суд вынесет согласно 2 части 228 статьи УК РФ. Орловцу могут светить долгие годы за колючей проволокой. Дожидается суда любитель запрещенки под стражей, сообщили ГТРК "Орел" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.



Фото из архива







Ольга СУПОНЕВА





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