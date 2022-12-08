В Орловской области на работу устроились 82 бывших заключенных

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15:30, 8 декабря 2022 года
В Орловской области на работу устроились 82 бывших заключенныхЦентр занятости провел профориентационную консультацию в следственном изоляторе.
Как рассказали в департаменте соцзащиты, людям, содержащимся в СИЗО, рассказали о ситуации на рынке труда в регионе и стране в целом. Специалисты Центра занятости населения Советского района Орла поделились информацией о том, как служба занятости помогает трудоустроиться бывшим заключенным.
- В частности, речь шла о нацпроекте "Демография", участниками которого могут стать граждане определенных категорий, в том числе – бывшие заключенные. Через единую цифровую платформу "Работа России" они могут записаться на обучение, - прокомментировала инспектор Центра Виктория Макеева.
За последние три года работу нашли 82 бывших осужденных, в 2022 году в службу занятости обратилось 67 людей, вернувшихся из мест лишения свободы, 15 из них трудоустроены.
Ольга СУПОНЕВА