Главная » Новости



12:05, 8 декабря 2022 года Накануне Дня Героев Отечества в ряды юнармейцев приняли 240 ребят из Орла и области Посвящение состоялось 8 декабря во Дворце пионеров.





День Героев Отечества празднуется 9 декабря. И в честь памятной даты сегодня, 8 декабря, Юнармия пополнила свои ряды еще 240 "новобранцами": именно такое количество мальчишек и девчонок из Орловской области вступило сегодня в члены патриотического движения.



В нашем регионе на сегодняшний день почти 5 тысяч юных орловцев являются юнармейцами, а по стране их количество превышает миллион.



Подробнее о посвящении скоро в нашем сюжете.



Фото: Татьяна Тимохина





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2