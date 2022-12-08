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12:05, 8 декабря 2022 года

Накануне Дня Героев Отечества в ряды юнармейцев приняли 240 ребят из Орла и области

Посвящение состоялось 8 декабря во Дворце пионеров.


День Героев Отечества празднуется 9 декабря. И в честь памятной даты сегодня, 8 декабря, Юнармия пополнила свои ряды еще 240 "новобранцами": именно такое количество мальчишек и девчонок из Орловской области вступило сегодня в члены патриотического движения.

В нашем регионе на сегодняшний день почти 5 тысяч юных орловцев являются юнармейцами, а по стране их количество превышает миллион. 

Подробнее о посвящении скоро в нашем сюжете. 

Фото: Татьяна Тимохина


Татьяна Тимохина
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