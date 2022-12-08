Орловчанку осудят за публичное оскорбление полицейского

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16:00, 8 декабря 2022 года
Орловчанку осудят за публичное оскорбление полицейскогоПроступок она совершила в состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, жительницу города Орла обвинили в публичном оскорблении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
Следствие выяснило, что в июне 2022 года местная жительница употребила алкогольный напиток и публично оскорбила полицейского, не желая быть привлеченной к административной ответственности.
Теперь дело рассмотрит Северный районный суд.
Сергей СИЛАЕВ