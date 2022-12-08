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16:00, 8 декабря 2022 года Орловчанку осудят за публичное оскорбление полицейского Проступок она совершила в состоянии алкогольного опьянения.





прокуратуры Орловской области, жительницу города Орла обвинили в публичном оскорблении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей. По информации пресс-службыОрловской области, жительницу города Орла обвинили в публичном оскорблении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Следствие выяснило, что в июне 2022 года местная жительница употребила алкогольный напиток и публично оскорбила полицейского, не желая быть привлеченной к административной ответственности. Теперь дело рассмотрит Северный районный суд.





Сергей СИЛАЕВ





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