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16:30, 8 декабря 2022 года

В Орле открыли мемориальную доску в честь Федора Мешкова

Она появилась на доме, где политик прожил почти 30 лет.


8 декабря на улице Пролетарской, 3 в Орле открыли памятную табличку Федору Мешкову. Почтить память первого секретаря Орловского обкома КПСС, члена ЦК КПСС, председателя Орловского облисполкома и депутата Верховного Совета СССР собрались его бывшие коллеги и соратники.

Открывали доску внук деятеля Александр Меркулов и первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Мой дедушка разносторонний человек. Основное его время занимала, конечно, работа. В выходные дни он часто совершал рабочие поездки в районы Орловской области. Большое внимание уделял сельскому хозяйству. Федор Степанович был очень эрудированным человеком, знал много стихов. Очень любил читать стихи Маяковского, Есенина, Симонова, - поделился Александр Меркулов.




Сергей СИЛАЕВ
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