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14:30, 8 декабря 2022 года В Орле 15-летнему подростку продали электронную сигарету По закону курительные устройства в регионе могут приобрести только совершеннолетние граждане





В 2022 году в Орле составили всего пять протоколов за употребление табачной продукции и лишь единожды зафиксировали вовлечение несовершеннолетнего за курение. О ситуации с продажей вейпов подросткам в Орловской области, смотрите в нашем сюжете.





Екатерина Габова





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